Водитель телетрапа под наркотиками врезался в лайнер в Шереметьево и впал в кому

Baza: находившийся под наркотиками водитель телетрапа протаранил самолет в Шереметьево

Водитель телескопического трапа врезался в лайнер в международном аэропорту Шереметьево и впал в кому. Подробности публикует Telegram-канал Baza.

Уточняется, что инцидент произошел вечером во вторник, 10 января. Сотрудник наземной службы аэропорта на телетрапе протаранил самолет крупной российской авиакомпании, который должен был вылетать в Красноярск в 21:00. «Водителя — 34-летнего офицера "Шереметьево Хендлинг" Алексея Лукьяненко — нашли в бессознательном состоянии», — говорится в публикации.

По предварительным данным, мужчина находился на работе в состоянии наркотического опьянения. Россиянина экстренно увезли в реанимационное отделение химкинской больницы в Подмосковье. Врачи диагностировали у него интоксикацию, мужчина находится в коме.

Ранее, в октябре, пассажирский трап въехал в терминал в столичном аэропорту Шереметьево. Машина ехала по маршруту, который не предназначен для ее габаритов. Она врезалась в стеклянный переход от терминала D к телетрапу.