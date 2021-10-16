Пассажирский трап въехал в терминал в Шереметьево

Пассажирский трап въехал в стеклянный переход от терминала D к телетрапу в Шереметьево

Пассажирский трап въехал в терминал в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что машина ехала по маршруту, который не предназначен для ее габаритов. Она врезалась в стеклянный переход от терминала D к телетрапу. На фотографиях с места происшествия видно, что машина повредила нижнюю часть здания.

Инцидент произошел около 07:30 утра. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее во Внуково неизвестный мужчина забрался по металлическим конструкциям на высоту около 30 метров, под крышу аэропорта в терминале А. Пассажир находился в состоянии опьянения и угрожал спрыгнуть.