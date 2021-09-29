Забравшегося под крышу аэропорта Внуково мужчину сняли с высоты

В московском аэропорту Внуково сняли мужчину, забравшегося под крышу терминала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

В настоящее время мужчину передали сотрудникам полиции, на месте также работают сотрудники МЧС и скорой помощи. По данным агентства, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что во Внуково мужчина забрался по металлическим конструкциям на высоту около 30 метров, под крышу аэропорта в терминале А.

По данным Telegram-канала Mash, пассажир предварительно является гражданином Кубы. Общение с ним вели на испанском языке с помощью громкоговорителей. Как отмечает Telegram-канал «112», на поступок иностранец решился из-за проблемы с поездкой: в аэропорту он находится уже три дня. Уточняется, что у туриста билет в Испанию на 3 октября, он попытался обменять его на более раннюю дату, но не получилось.

В августе россиянка устроила погром в зоне вылета московского аэропорта Шереметьево, подралась с пассажирами и была задержана полицией. Неадекватное поведение женщины попало на видео.