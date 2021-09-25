Российский аэропорт оцепили из-за подозрительного устройства

Пермский международный аэропорт Большое Савино был оцеплен утром в субботу, 25 сентября, пишет 59.ru.

Сообщается, что при досмотре багажа одного из пассажиров было обнаружено подозрительное устройство. Сотрудников и пассажиров эвакуировали, человека с указанным предметом вывели из терминала.

К месту стянулись оперативные службы — Росгвардия, МЧС, скорая помощь. Позднее, по информации издания со ссылкой на краевое министерство территориальной безопасности, пассажиры и сотрудники были допущены в здание аэропорта. Он продолжает работу в штатном режиме, самолеты принимаются и отправляются по расписанию.

В августе россиянка устроила погром в зоне вылета московского аэропорта Шереметьево, подралась с пассажирами и была задержана полицией. Неадекватное поведение женщины попало на видео.

