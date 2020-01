Раскрыты признаки подозрительного поведения при досмотре в аэропорту

Свистящих, слишком часто моргающих и зевающих пассажиров чаще других приглашают на дополнительную проверку в аэропорту. Эти и другие признаки подозрительного поведения, описанные методикой «скрининга пассажиров посредством наблюдения» (Screening of Passengers by Observation Techniques (SPOT), раскрыты в The Sun.

По информации издания, при досмотре охрана обучена в первую очередь обращать внимание именно на эти приметы. Однако согласно технике SPOT, помимо них подозрительными считаются частый кашель, опущенная вниз голова и «бледное после бритья лицо».

Странно одетых пассажиров, а так же тех, кто проявляет признаки страха или нервозности, тоже вероятнее всего вызовут на проверку. Подозрительным сотруднику аэропорта может показаться даже позднее прибытие на посадку.

Кроме того, на некоторых посадочных талонах ставится маркировка SSSS (Secondary Security Screening Selection), которая означает, что пассажиру придется пройти дополнительные таможенные проверки. Причиной этому может стать бронь билета «в последнюю минуту» или его оплата наличными.

В январе 2019 года стюардесса рассказала о секретных правилах, которые стоит соблюдать всем пассажирам авиалайнера, чтобы завоевать расположение бортпроводников и не поссориться с ними. По ее словам, в первую очередь пассажирам не следует жаловаться на турбулентность, а также надолго занимать туалетную комнату.

