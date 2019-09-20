«Подозрительное» поведение пассажира в туалете стало причиной отмены рейса

Бортпроводники авиакомпании Mesa Airlines спровоцировали отмену рейса из-за пассажиров-мусульман на борту. Об этом сообщает Newsweek.

Инцидент произошел во время рейса Бирмингем, штат Алабама — Даллас, штат Техас. Абдеррауф Альхавальдех (Abderraoof Alkhawaldeh) и Иссам Абдалла (Issam Abdallah) были знакомы еще до перелета, поскольку состояли в одной и той же местной исламской общине. Однако в тот день они путешествовали раздельно. Случайно встретившись в самолете, они помахали друг другу в знак приветствия и заняли свои места в разных частях самолета.

Вскоре экипаж объявил, что вылет лайнера задерживается. Ожидая отправления, Абдалла отправился в туалет. Когда он вышел из комнаты, один из бортпроводников стоял возле двери и, по словам пассажира, выглядел так, будто подслушивал, что происходит внутри.

Позже последовало новое объявление: рейс отменили, и всех пассажиров попросили покинуть самолет. На выходе к Альхавальдеху и Абдалле подошли представители правоохранительных органов и увели их на допрос. Выяснилось, что экипаж вызвал полицию потому, что им «было некомфортно» лететь с задержанными. По словам бортпроводников, Абдалла показался им подозрительным из-за того, что дважды смыл воду в туалете.

«Это было самым большим унижением в моей жизни», — прокомментировал Абдалла, посчитавший случившееся проявлением расизма.

В итоге полиция приняла решение отпустить мусульман и позволить им продолжить путь следующим рейсом.

В июле две англичанки были сняты с рейса авиакомпании Thomas Cook из-за расистских высказываний. Пассажирки заявили, что путешественники на борту самолета представляют опасность для попутчиков. Англичанки попросили снять с рейса трех мужчин в одежде мусульманских паломников.

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