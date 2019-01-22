Стюардесса рассказала о секретных правилах поведения на борту

Стюардесса рассказала о секретных правилах, которые стоит соблюдать всем пассажирам авиалайнера, чтобы завоевать расположение бортпроводников и не поссориться с ними. Своими наблюдениями она поделилась в интервью Daily Mail.

По словам Белинды, в первую очередь пассажирам не следует жаловаться на турбулентность. «Как бы мне ни хотелось управлять природными силами, я не могу изменить ненастную погоду. Мы никогда не знаем, как долго будет продолжаться турбулентность», — пояснила девушка.

Также она порекомендовала всегда брать с собой запасную ручку, чтобы заполнить миграционную форму и не отвлекать стюардесс. «У нас нет 300 ручек для каждого пассажира, поэтому запаситесь одной дополнительной [ручкой], чтобы поделиться ей с попутчиком», — добавила Белинда.

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Помимо этого, бортпроводница посоветовала никогда не засыпать на полу в проходе и постараться не занимать уборную надолго. «Мы все знаем, что на высоте 10 тысяч метров происходят различные казусы, — пошутила стюардесса, — но постарайтесь быстро освобождать туалет, ведь это общественное пространство».

Также Белинда попросила всегда заранее готовить посадочный талон перед посадкой в самолет и держать закрытыми шторки иллюминаторов, если все пассажиры в салоне спят.

В ноябре бортпроводники рассказали, почему пассажирам не стоит пользоваться карманом впереди стоящего кресла. Как пояснил один из членов экипажа, это место никогда не чистят во время уборки, а некоторые пассажиры кладут туда все: от грязных салфеток до трусов.

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