Опаздывающая на самолет американка попыталась задержать рейс угрозой о бомбе

Американка Марина Вербитски (Marina Verbitsky) с семьей опаздывала на рейс из Флориды в Чикаго и попыталась задержать вылет своего рейса, заявив, что на борту есть бомба. Об этом сообщает газета Daily Mail.

По данным издания, 46-летняя женщина пришла к выходу на посадку, когда ее самолет уже выруливал на взлетно-посадочную полосу вместе с ее зарегистрированным багажом. Она потребовала, чтобы борт остановли, поскольку иначе, по словам женщины, ее сын опоздает на учебу. Однако сотрудники аэропорта женщине отказали.

Тогда, как позднее сообщили в полиции, Вербитски устроила перепалку с охранниками. Когда ей сказали, что ее багаж уже находится в самолете, женщина заявила, что в одном из ее чемоданов находится бомба.

Женщину незамедлительно арестовали, вылет самолета все же отложили, а пассажиров экстренно эвакуировали. Охранники вместе с отделом по борьбе с угрозами обыскали самолет в поисках бомбы, однако ничего не нашли.

Вербицки предъявлено обвинение в ложном сообщении о «заложении бомбы, взрывчатого вещества или оружия массового поражения». Судья также постановил, что ей необходимо пройти обследование психического здоровья.

Ранее пассажиры одного из рейсов возмутились негигиеничными действиями пассажирки самолета. Анонимный пользователь опубликовал в соцсетях кадры того, как неизвестная девушка сидит у окна и подпиливает ногти на левой ноге, поставленной на кресло.