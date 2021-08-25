Пассажир заглянул стюардессе под юбку и нарвался на штраф в три миллиона рублей

Пассажир самолета авиакомпании JetBlue заглянул под юбку стюардессе во время полета и нарвался на крупный штраф. Об этом сообщает Business Insider.

Согласно информации издания, инцидент произошел еще в мае 2020, однако расследование случившегося продолжается до сих пор. Как уточнил источник, на рейсе из Нью-Йорка мужчина специально бросил в проход свой чемодан, чтобы наклониться за ним, а затем посмотрел под униформу одной из сотрудниц авиакомпании.

В результате, согласно последнему отчету Федерального управления гражданской авиации США (FAA), ему грозит штраф в размере 45 тысяч долларов (более трех миллионов рублей). Пассажир JetBlue оказался не единственным, кого власти решили наказать таким образом — уточняется, что за 2021 год общая сумма выписанных штрафов по всем нарушениям в самолетах США уже превышает один миллион долларов.

Как говорится в отчете FAA, подавляющее большинство инцидентов было связано с мужчинами, однако среди дебоширов встречались и женщины. Так, например, одну путешественницу обвинили в том, что она специально упала на попутчика, после чего ударила его по лицу, а другую — в том, что она кидалась зернами кукурузы в окружающих.

При этом в Федеральном управлении гражданской авиации отметили, что всего за 2021 год они получили четыре тысячи жалоб от членов экипажа на поведение пассажиров, около трех тысяч из них были связаны с нежеланием надевать защитные средства во время полета.

Стюардессы нескольких крупных авиаперевозчиков США ранее также признались, что в этом году столкнулись с повышенным уровнем агрессии со стороны путешественников.

Ранее в августе пассажир авиакомпании Frontier Airlines устроил дебош и драку на борту самолета и был примотан попутчиками скотчем к креслу до окончания рейса. Авиалайнер следовал из Филадельфии в Майами, во время полета 22-летний Максвелл Берри начал приставать к стюардессам.