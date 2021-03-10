Бортпроводник сексуально домогался ребенка в самолете и избежал наказания

Бортпроводник авиакомпании Delta неоднократно сексуально домогался 11-летнего ребенка в самолете и избежал наказания. Об этом сообщает Miami Herlad.

Согласно информации издания, инцидент произошел в декабре 2019 года, однако иск был подан в суд только в 2021 году. По словам Джейн Доу (Jane Doe), инцидент произошел на рейсе из Атланты в Лос-Анджелес.

Она рассказала, что сотрудник авиакомпании прикасался к ней и гладил ее, а также говорил ей неуместные фразы в течение всего полета. Когда лайнер приземлился в аэропорту назначения, бортпроводник попытался вывести девочку из салона, поскольку она летела без сопровождения. На помощь ей пришел другой член экипажа, почувствовавший неладное.

Доу обратилась в полицейский участок в терминале и рассказала о произошедшем во время полета. Тем не менее домогавшийся ее мужчина не был никак наказан, поэтому спустя два года она подала иск в суд штата Флорида.

Представители Delta прокомментировали случившееся и уточнили, что им известно об этом деле. Кроме того, они завили, что категорически против любого сексуального насилия.

В ноябре 2020 года житель штата Калифорния, США, был осужден на два года за сексуальные домогательства на рейсе авиакомпании Norwegian Airlines из Лондона в Сиэтл в 2018 году. Жертва преступника перед полетом приняла лекарство и крепко спала.