Домогавшийся подростка в самолете мужчина избегал наказания в течение трех лет

Американец сексуально домогался подростка в самолете авиакомпании Frontier Airlines и избегал наказания в течение трех лет. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошел в 2017 году на лайнере, летевшем из Индианы в Колорадо, однако нарушителя арестовали только сейчас.

Как заявляет обвинение, предполагаемый преступник, 38-летний Ян Вагнер (Ian Wagner), приставал к 18-летней девушке, пока она спала. В связи с этим, полицейские сделали вывод о том, что жертва не могла дать согласия.

Если мужчину признают виновным в сексуальном насилии, то ему грозит до трех лет лишения свободы. В ФБР уточнили, что домогательства на борту самолета являются уголовным преступлением и обычно трактуются как «нежелательные прикосновения».

В августе незнакомый мужчина без спроса погладил ногу девушки в самолете и вынудил ее прятаться от него в туалете. 43-летний Амерджит Сингх Чима (Amerjit Singh Cheema) летел из Мумбаи в Лондон авиакомпанией British Airways. Он начал приставать к одной из пассажирок самолета еще в аэропорту.