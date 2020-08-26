Женщина скрылась от домогавшегося ее пассажира самолета в туалете и подала в суд

Незнакомый мужчина без спроса погладил ногу девушки в самолете и вынудил ее скрываться от него в туалете. Об инциденте сообщает Daily Mail.

Так, по информации издания, 43-летний Амерджит Сингх Чима (Amerjit Singh Cheema) летел из Мумбаи в Лондон авиакомпанией British Airways. Он начал приставать к одной из пассажирок самолета еще в аэропорту, а затем продолжил делать это в полете.

Как рассказала туристка, Чима гладил ее руку, подмигивал и показывал язык, а когда она собралась спрятаться от него в уборную, он снова прикоснулся к ней. Кроме того, пострадавшая утверждает, что незнакомец вел себя агрессивно по отношению к членам экипажа, а также мешал другим пассажирам.

После полета девушка подала на него в суд, однако Чима не признал себя виновным.

В мае игрок Национальной футбольной лиги (НФЛ) подал в суд на перевозчика United Airlines после того, как подвергся сексуальным домогательствам на борту самолета. В феврале темнокожий футболист, имя которого не раскрывается, летел из Лос-Анджелеса домой, в штат Нью-Джерси. По его заявлению, к нему приставала пассажирка, сидевшая в соседнем кресле.