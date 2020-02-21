Девушка поехала в отпуск на день рождения и стала жертвой домогательств

Девушка отправилась в отпуск в Кабо-Верде, чтобы отпраздновать день рождения, и подверглась домогательствам в номере отеля. Об этом сообщает Daily Mail.

26-летняя жительница Великобритании Меган Холмс (Megan Holmes) забронировала проживание в пятизвездочной гостинице Riu Touareg за две тысячи фунтов стерлингов и поехала отдыхать с матерью.

В один из дней, когда девушка вернулась в номер после бассейна, к ней постучался коридорный, чтобы передать письмо. Затем он поинтересовался, выпила ли Холмс подарочное шампанское, и, когда она ответила отрицательно, предложил открыть его.

Туристка согласилась, а после этого попросила коридорного уйти, но вместо этого сотрудник поцеловал британку и схватил ее за ягодицы. По словам Холмс, он также говорил ей непристойности и просил показать ему интимные части тела.

Девушка сообщила о случившемся сотрудникам отеля и полиции, но не получила от них никакого ответа по поводу инцидента. Она выразила свою обеспокоенность по поводу того, что коридорный продолжает работать в гостинице и может повторить это снова.

Ранее в феврале охранник отеля в Коста-Рике был признан виновным в убийстве туристки, которая праздновала свой день рождения в гостинице в ноябре 2018 года. Бисмарка Эспинозу Мартинеса приговорили к 16 годам тюремного заключения за совершенное полтора года назад убийство Карлы Стефаньяк. Он проник в ее номер, пользуясь своим положением.

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