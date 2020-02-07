Туристку изнасиловали в снятой на побережье вилле во время отдыха с мужем

Туристку из Литвы изнасиловали на вилле в Бразилии, где она отдыхала с мужем. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, пара арендовала резиденцию на удаленном пляже Прайя-ду-Соно, куда можно попасть только на лодке или по тропинке в джунглях. В среду вечером, 5 февраля, в их дом забрался преступник.

Он изнасиловал туристку и убил ее мужа, привязав его ноги и руки веревками к стулу. Позже тело погибшего 37-летнего Адама Зиндула (Adam Zindul) с многочисленными ранами обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

Полиции удалось вычислить убийцу и насильника и арестовать его, им оказался 37-летний житель прибрежного города Парати. Власти пока не раскрывают подробностей преступления и не комментируют мотивы бразильца.

В октябре 2019 года трое мужчин изнасиловали 43-летнюю французскую туристку в городе Кампот, Камбоджа. Француженка возвращалась ночью из ресторана в отель. Около трех часов утра трое местных жителей предложили подвезти ее до гостиницы, а когда она отказалась, ее затолкали в машину силой и изнасиловали.

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