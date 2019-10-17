Трое мужчин затолкали туристку в машину и по очереди изнасиловали в городе Кампот, в Камбодже. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в пятницу, 11 октября, но известно о нем стало только сейчас.

43-летняя французская туристка возвращалась ночью из ресторана в отель. Около трех часов утра трое местных жителей предложили подвезти ее до гостиницы. Когда она отказалась, они затолкали француженку в машину, отвезли в безлюдное место и по очереди изнасиловали.

После того, как насильники отпустили женщину, она написала заявление в полицию. Все подозреваемые были арестованы во вторник и среду, 15 и 16 октября. Ими оказались 37-летний водитель такси Сенг Срун, 19-летний Пун Ливи и 23-летний Нгет Нопхеа. Они признались в совершении преступления.

В июле 2019 года туристку из Нью-Йорка накачали наркотиками, изнасиловали и сбросили с балкона отеля на курорте Пунта-Кана в Доминиканской республике. Инцидент произошел в пятизвездочном отеле Ocean Blue and Sand.

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