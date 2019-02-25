Механик изнасиловал туристку и вышел из суда с улыбкой на лице

Механик из Португалии изнасиловал британскую туристку, путешествующую автостопом, и получил четыре года условно. Об этом сообщает Metro UK.

Инцидент произошел в апреле 2017 года, когда 24-летняя Кейт Джуби поехала на музыкальный фестиваль в Португалию с друзьями. Девушка возвращалась домой одна через город Фару и поймала попутку, что, как она рассказала позже, было худшим решением в ее жизни.

Ее согласился подвезти 33-летний механик Курадо де Соуза, однако примерно через 15 километров он свернул с дороги и дважды надругался над Джуби.

«Я думала, что умру, и умоляла не убивать меня. Когда он наконец отпустил меня, я схватила рюкзак и убежала», — вспоминает жертва.

После этого туристка выбежала на дорогу и остановила проезжающих мимо немцев, которые дождались вместе с ней прибытия полиции. Затем девушку направили в больницу, где, по ее словам, медики обращались с ней ужасно и не поддерживали ее морально.

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Той же ночью полиция поймала насильника, и позже он предстал перед судом. Перед финальным заседанием Джуби предлагали забрать заявление и не давать показаний, но, когда она отказалась, преступник признал свою вину. Несмотря на признание, суд приговорил Курадо де Соузу к четырем годам условно и обязал выплатить 1750 фунтов стерлингов в качестве компенсации за моральный ущерб.

Британка передала всю сумму компенсации в португальскую ассоциацию поддержки жертв насилия. Ее сильно расстроил приговор, вынесенный судьей. «Это было возмутительно. Мне сказали, что для Португалии это даже хороший результат. У них серьезные проблемы с осуждением за изнасилование — очень маленький процент насильников попадает в тюрьму», — пояснила Джуби.

По ее словам, после заседания Курадо де Соуза вышел на улицу под руку с супругой с улыбкой на лице. Девушка также рассказала, что из-за случившегося она бросила институт и долго боялась выходить на улицу без сопровождения родственников или друзей.

Ранее в феврале суд Сейшельских островов оправдал уборщика гостиницы, обвиненного в изнасиловании российской журналистки Анны Карабаш. По словам Карабаш, инцидент произошел в мае 2017 года, когда она отдыхала в пятизвездочном отеле Six Senses Zil Pasyon. Сотрудник гостиницы пробрался в ее номер ночью и угрожал убить ножом, после чего надругался над россиянкой.

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