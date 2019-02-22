Уборщик отеля изнасиловал российскую журналистку и избежал наказания

Суд Сейшельских островов оправдал уборщика гостиницы, который обвинялся в изнасиловании российской журналистки Анны Карабаш. О случившемся девушка рассказала изданию «Сноб».

По словам Карабаш, инцидент произошел в мае 2017 года, когда она отдыхала в пятизвездочном отеле Six Senses Zil Pasyon. Сотрудник гостиницы Равинд Судхооа пробрался в ее номер ночью и надругался над ней, угрожая ножом. После изнасилования девушка заявила о случившемся администрации отеля, однако они посчитали ее обвинения ложью и попыткой отсудить у них деньги.

В итоге пострадавшая обратилась в суд, но, как рассказала Карабаш на странице в Facebook, адвоката в этом деле на Сейшелах ей не полагалось, а в ходе следствия улики и свидетели постоянно пропадали. На одном из заседаний адвокат, предоставленный подозреваемому отелем, назвал ее проституткой и агентом КГБ, а 22 февраля уборщика оправдали.

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«Если насильника завтра оправдают, я буду пробовать обжаловать приговор (хотя есть мнение, что сделать это на Сейшелах почти невозможно), а если нужно — обращусь в международные инстанции», — написала Карабаш в Facebook 21 февраля.

Она рассказала, что после ареста в мае 2017 года Судхооа вышел под залог и в сентябре этого же года изнасиловал местную жительницу, за что снова был арестован.

В декабре 2018 года полиция Индии арестовала 31-летнего мужчину за изнасилование туристки из Великобритании. Инцидент произошел, когда 48-летняя женщина рано утром возвращалась в отель, расположенный недалеко от пляжа Палолем в штате Гоа. По словам офицера полиции, преступник ждал ее в безлюдном месте, а затем утащил в поле и изнасиловал.

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