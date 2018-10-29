Россиянку изнасиловали в Индии

Двое мужчин изнасиловали российскую туристку, которая отдыхала в индийском курортном городе Манали. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

33-летняя россиянка, приехавшая в Индию в составе исследовательской группы, заявила в полицию о том, что двое мужчин напали на нее, когда она возвращалась в отель. По словам пострадавшей, мужчины затащили ее в машину, увезли в тихое место и надругались над ней.

Россиянка сообщила о случившемся в полицию, и сотрудники правоохранительных органов начали расследование по этому делу. После инцидента пострадавшую доставили в местную больницу для медицинской экспертизы.

В июне 2018 года фонд The Thomson Reuters опубликовал результаты исследования, в ходе которого выяснилось, что Индия занимает лидирующую позицию в списке самых недружелюбных к женщинам стран из-за высокого риска сексуального насилия и рабского труда. Страна показала высокий уровень опасности для женщин из-за культурных традиций. В Индии нередки случаи обливания кислотой, существует практика калечащих операций на женских половых органах, детские браки и физическое насилие.

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