Россиянина убило молнией в отпуске

Турист погиб в Краснодарском крае от удара молнии во время отдыха с семьей. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Как уточняется в сообщении, по предварительным данным, 39-летний россиянин, приехавший в Туапсе из Пензенской области, находился в море, когда его ударило молнией. После этого он не смог выбраться из воды и умер. Его тело обнаружили родственники, которые сразу обратились в правоохранительные органы.

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На данный момент Следственным комитетом проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления точных обстоятельств гибели туриста.

12 июля альпинист из Петербурга попал под камнепад во время похода в Кабардино-Балкарии и погиб. Инцидент произошел, когда группа из четырех альпинистов спускалась с вершины Архимед в Черекском районе. На самого старшего участника группы, 50-летнего Дмитрия Матушкина, свалился большой камень, в результате чего он скончался.

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