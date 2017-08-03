Момент удара молнии в сотрудника американского аэропорта попал на видео

Сотрудник международного аэропорта Юго-Запад Флорида получил серьезные травмы после попадания в него молнии. Об этом сообщает портал Airlive, который в четверг, 3 августа, опубликовал видео ЧП.

Инцидент в американской воздушной гавани произошел в июле, однако известно о нем стало только сейчас. Электрический разряд ударил по самолету в аэропорту и находившемуся рядом с лайнером 21-летнему Остину Данну (Austin Dunn).

В результате мужчина получил ожоги третьей степени, повреждения мышц и мозговое кровоизлияние. Пострадавший был госпитализирован. Его выписали из больницы в начале августа, спустя почти две недели после произошедшего, передает Nbc-2.com. Как заявили родные Данна, он выжил чудом.