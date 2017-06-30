Молнии повредили два подлетающих к Москве пассажирских самолета

В два пассажирских самолета, находившихся на подлете к Москве 29 июня, попали молнии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По докладу накануне днем поражение разрядом атмосферного электричества получил самолет "Боинг", направлявшийся из Астрахани во "Внуково", и "Аэробус", возвращавшийся из Праги в "Шереметьево". Никто из пассажиров и членов экипажей не пострадал», — отметил источник.

Самолеты успешно приземлились, после чего на их фюзеляжах были обнаружили следы поражения мощным разрядом. У одного оплавились несколько заклепок на обшивке, а у второго повреждены стабилизаторы и обтекатели.

Ранее три самолета — Sukhoi Superjet 100, Airbus A330 и Boeing 777 — получили повреждения в московском аэропорту Шереметьево из-за урагана, накрывшего столицу 29 мая.