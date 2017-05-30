Ураган повредил три самолета в Шереметьево

Три самолета получили повреждения в московском аэропорту Шереметьево из-за урагана, накрывшего столицу 29 мая. Об этом «Интерфаксу» сообщили в авиадиспетчерских службах воздушной гавани во вторник, 30 мая.

По данным источника, внешним аэродромным оборудованием были повреждены лайнеры Sukhoi Superjet 100, Airbus A330 и Boeing 777. Кроме того, в еще один Airbus при заходе на посадку попала молния. Самолет благополучно приземлился, никто не пострадал.

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При этом, несмотря на ураган, ни один самолет не ушел из московских аэропортов на запасные аэродромы, передавало агентство 29 мая. Все воздушные суда в понедельник штатно приземлились в столичных авиаузлах. В то же время наблюдались задержки рейсов. Так, в Шереметьево они коснулись 81 процента вылетов, а во Внуково и Домодедово — 50 процентов.

Сильный ливень с грозами и порывистым ветром прошел в Москве и предместьях города 29 мая во второй половине дня. В разных концах города стихия уничтожала деревья, рекламные щиты, остановки общественного транспорта. Ураган также задел крышу Сенатского дворца Кремля. По последним данным, жертвами урагана в столице и Подмосковье стали в общей сложности 16 человек, пострадали почти 170.