Ураган повредил три самолета в Шереметьево

Три самолета получили повреждения в московском аэропорту Шереметьево из-за урагана, накрывшего столицу 29 мая. Об этом «Интерфаксу» сообщили в авиадиспетчерских службах воздушной гавани во вторник, 30 мая.
По данным источника, внешним аэродромным оборудованием были повреждены лайнеры Sukhoi Superjet 100, Airbus A330 и Boeing 777. Кроме того, в еще один Airbus при заходе на посадку попала молния. Самолет благополучно приземлился, никто не пострадал.
При этом, несмотря на ураган, ни один самолет не ушел из московских аэропортов на запасные аэродромы, передавало агентство 29 мая. Все воздушные суда в понедельник штатно приземлились в столичных авиаузлах. В то же время наблюдались задержки рейсов. Так, в Шереметьево они коснулись 81 процента вылетов, а во Внуково и Домодедово — 50 процентов.
Сильный ливень с грозами и порывистым ветром прошел в Москве и предместьях города 29 мая во второй половине дня. В разных концах города стихия уничтожала деревья, рекламные щиты, остановки общественного транспорта. Ураган также задел крышу Сенатского дворца Кремля. По последним данным, жертвами урагана в столице и Подмосковье стали в общей сложности 16 человек, пострадали почти 170.