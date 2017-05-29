Ураган снес подмосковную пирамиду Голода

Прошедший в Москве и Подмосковье ураган разрушил пирамиду на Новорижском шоссе, созданную в 90-е российским инженером Александром Голодом. Об этом сообщает в своем Instagram пользователь shirokovakatya15.
Уничтоженная стихией пирамида создавалась Голодом для накопления и преобразования «биоэнергии», которая, по задумке автора, должна была использоваться для связи с внеземными цивилизациями.
По последним данным, жертвами обрушившегося на Москву и Подмосковье 29 мая урагана стали по меньшей мере 8 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter сообщил о как минимум 40 пострадавших.
Сильный ливень с грозами и порывистым ветром начался в Москве в понедельник во второй половине дня. В разных концах города падали деревья и рекламные щиты, остановки общественного транспорта. По данным МЧС, непогода продержится в столице до утра 30 мая.