Число погибших из-за урагана в Москве возросло до восьми

Жертвами урагана, пришедшего в Москву в понедельник, 29 мая, стали восемь человек. Об этом «Интерфаксу» рассказал информированный источник.
Ранее сообщалось о гибели шестерых. По одному телу было найдено на Кировоградской улице, площади Джавахарлала Неру, Андреевской набережной и в районе станции метро «Университет», два — на Кедровой улице.
Собеседник «Интерфакса» пояснил, что еще два человека скончались после того, как на них упала беседка на Андреевской набережной. В следственном управлении СКР по столице подтвердили информацию о шести погибших.
Мэр Москвы Сергей Собянин со своей стороны сообщил в своем Twitter о 40 пострадавших в результате урагана. Позднее источник ТАСС рассказал, что число раненых возросло до 70.
Сильный ливень с грозами и порывистым ветром начался в Москве во второй половине дня в понедельник. В разных районах города зафиксированы случаи падения деревьев и рекламных щитов, одну из остановок общественного транспорта вырвало из земли. В пресс-службе московского главка МЧС сообщили, что непогода продержится в столице до утра 30 мая.