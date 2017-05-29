Шесть человек стали жертвами урагана в Москве

Из-за урагана в Москве погибли шесть человек, сообщил «Интерфаксу» в понедельник, 29 мая, осведомленный источник.

По его словам, один житель погиб на Кировоградской улице, один — на площади Джавахарлала Неру, другой — на Андреевской набережной, еще двое — на Кедровой улице и один — в районе станции метро «Университет».

Ранее другой источник сообщил агентству, что два человека оказались заблокированы в беседке на юго-западе столицы: на нее рухнуло дерево. Об их судьбе пока ничего не известно.

Кроме того, еще один человек получил травму в результате падения дерева в Дмитровском районе Подмосковья.

Ранее в столичном главке МЧС сообщали, что с 29 мая и до утра 30 мая в Москве ожидаются сильный дождь, град, гроза с порывами ветра 17-22 метра в секунду.