В результате урагана в Москве погибли четыре человека

В Москве из-за упавших в результате урагана погибли люди, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

Около 15:50 мск на ВВЦ растение упало на 26-летнюю девушку, которая скончалась от полученных травм. В районе площади Джавахарлала Неру был насмерть придавлен мужчина. По данным источника РИА Новости в экстренных службах столицы, еще один погиб около метро «Университет».

Как сообщает РЕН ТВ, еще один человек был придавлен остановкой на Кировоградской улице. Телеканал «360» опубликовал видео с места происшествия.

Также на Новомарьинской улице на юго-западе города дерево придавило мужчину. По предварительной информации, он выжил, однако не смог самостоятельно выбраться. Ему на помощь были направлены спасатели.

Ранее сообщалось, что на Московской железной дороге на перегоне Лесной городок — Внуково на пути упало дерево, перекрывшее путь аэроэкспрессам как в аэропорт, так и в сторону Москвы. На место происшествия прибыли аварийно-восстановительные бригады.