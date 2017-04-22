Ветер сорвал крышу жилого дома в Ставрополе

Ветер сорвал часть кровли пятиэтажного жилого дома в Ставрополе. Видео с места происшествия доступно на YouTube.

Как сообщает в субботу, 22 апреля, главное управление МЧС России по Ставропольскому краю, инцидент произошел примерно в 12:20 на улице Пригородная.

В результате падения части кровли размером 15 на 30 метров повреждены 10 автомобилей. О пострадавших не сообщается. Последствия произошедшего ликвидируют 13 специалистов, привлечены четыре единицы техники.

Как пишет портал «Ставгород», из-за непогоды оказались повалены деревья. При этом все выходные ожидаются шквалистый ветер, дожди и заморозки.