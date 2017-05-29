Собянин сообщил о 40 пострадавших в результате урагана

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о 40 пострадавших в результате урагана в столице. Об этом он написал в своем Twitter в понедельник, 29 мая.

Также градоначальник выразил соболезнования родным погибших. Повалены сотни деревьев, городские власти принимают меры для ликвидации последствий, добавил он.

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Ранее в понедельник сообщалось, что жертвами урагана стали шесть человек. Один из них погиб на Кировоградской улице, один — на площади Джавахарлала Неру, другой — на Андреевской набережной, еще двое — на Кедровой улице и один — в районе станции метро «Университет».

Позже ТАСС со ссылкой на источник передал, что число погибших увеличилось до семи, а пострадавших — до 70.

