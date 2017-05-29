Появилось видео последствий московского урагана

Пользователи социальных сетей начали публиковать видеозаписи последствий урагана в Москве.

Из-за поваленных непогодой в столице деревьев погибли не менее шести человек, пострадали около 40. В разных районах города поврежденными оказались припаркованные автомобили. Дерево, упавшее на перегоне Лесной городок — Внуково, перекрыло путь аэроэкспрессам как в сторону аэропорта, так и в направлении Москвы.

Погода в столице ухудшилась 29 мая после 15:00 мск. Скорость порывов ветра превышала 16 метров в секунду. По данным спасателей, сложные метеоусловия сохранятся в столице до утра 30 мая.