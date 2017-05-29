Выезд из подмосковной резиденции Медведева заблокировала упавшая сосна

Шквалистый ветер, пришедший в столичный регион в понедельник, 29 мая, повалил несколько сосен в резиденции премьер-министра России Дмитрия Медведева в подмосковных Горках. Об этом сообщает РИА Новости.

Одно из упавших деревьев заблокировало выезд с парковки, где в настоящее время стоят несколько представительских автомобилей. Из-за этого резиденцию не могут покинуть несколько журналистов и делегатов, присутствовавших на состоявшихся там мероприятиях.

29 мая в Горках проходило совещание главы правительства с заместителями, после чего он пообщался с представителями испанского бизнеса. В ходе беседы с последними Медведев заявил, что деловые круги России и Испании продолжают контакты, несмотря на то, что отношения между Москвой и Евросоюзом «находятся не в лучшей форме», передает «Интерфакс».

Сильный ливень с грозами и порывистым ветром начался в Москве во второй половине дня в понедельник. В разных районах города зафиксированы случаи падения деревьев. Кроме того, ветер срывает обшивку с крыш. Ранее в пресс-службе московского главка МЧС «Интерфаксу» сообщили, что непогода продержится в столице до утра 30 мая.