Ураган унес жизни 11 человек в Москве

Число жертв урагана, прошедшего в Москве днем в понедельник, 29 мая, возросло до 11. Такие цифры, по данным на 17:30 мск, приводит источник «Интерфакса».

Ранее собеседник агентства сообщал о смерти восьми человек. Погибшие были на Кировоградской и Кедровой улицах, площади Джавахарлала Неру, Андреевской набережной и в районе станции метро «Университет».

Где скончались еще трое, не уточняется. В департаменте здравоохранения Москвы информацию о гибели 11 человек подтвердили. По информации ведомства, число пострадавших достигло 50, среди них есть дети.

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Источник в мэрии сообщил «Интерфаксу», что семьи жертв получат компенсации от столичного правительства. Размер выплаты он не назвал.

Между тем в погодном центре «Фобос» агентству РИА Новости сообщили, что ураган уже закончился, атмосферный фронт постепенно отходит. Тем не менее в городе еще возможны кратковременные дожди.

Сильный ливень с грозами и порывистым ветром начался в столице в понедельник. В разных районах города зафиксированы случаи падения деревьев и рекламных щитов, одну из остановок общественного транспорта вырвало из земли.

