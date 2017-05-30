Апокалипсис вчера

В понедельник на столичный регион обрушился настоящий ураган с ливнем и шквалистым ветром. Под напором стихии падали не только деревья, светофоры и рекламные щиты, но даже башенные краны. Как карточный домик ветер разметал пирамиду Голода на Новорижском шоссе. Частично сорвало кровлю Сенатского дворца в Кремле. Официально сообщается о гибели одиннадцати человек. «Лента.ру» попробовала оценить последствия бури, ставшей самой смертоносной за последние 100 лет.

Жертвы

Исчерпывающей информации о пострадавших и погибших из-за урагана пока нет. Данные постоянно уточняются. Об этом говорится в официальном заявлении главы СКР Александра Бастрыкина, поручившего своим подчиненным проверить каждый факт смерти человека от травм, полученных из-за падения дерева, разрушения какой-либо уличной конструкции и других обстоятельств, связанных с ураганом.

«Следователи проводят осмотры мест происшествий, опрашивают очевидцев случившегося», — отмечено в сообщении ведомства, поступившим в редакцию «Ленты.ру».

В столичном департаменте здравоохранения официально подтвердили гибель одиннадцати человек.

По данным других источников, жертв по меньшей мере 12, но пока установлены личности только десяти из них: Н. Андреева (62 года), И. Бабий (57 лет), А. Макеева (11 лет), Д. Антонова (20 лет), П. Самойлов (20 лет), А. Темников (37 лет), Е. Синельникова (36 лет), Н. Котов (65 лет), С. Смирнов (28 лет) и В. Гудков (17 лет).

Даже если не поступит новая информация о жертвах и число погибших не увеличится, нынешний ураган можно считать одним самых смертоносных стихийный бедствий за столетнюю историю метеонаблюдений в Москве. Его сравнивают с ураганом 1998 года, по разным данным унесшим жизни от 8 до 11 человек.

Большинство погибших получили смертельные травмы от падающих деревьев Фото: агентство городских новостей « Москва

Почти все погибшие получили смертельные травмы из-за падения деревьев. Судя по распространившимся в сети фото и видеозаписям, ветер мгновенно выкорчевал мощные стволы с корнями из земли. Все происходило так быстро, что ни отойти в сторону, ни спрятаться люди не могли.

На Кировоградской улице в Южном округе шквал вырвал из асфальта автобусную остановку. Она упала на проходившего рядом мужчину, он погиб на месте. Видеозапись этого трагического эпизода опкбликовал телеканал РЕН ТВ. В деревне Путилково Красногорского района 57-летний мужчина был смертельно травмирован металлическим листом, сорванным с забора.

Там же, в Подмосковье, установлена самая юная жертва стихии — 11-летняя жительница поселка Кратово Раменского района. В главке СКР рассказали ТАСС, что девочку насмерть придавило упавшее дерево.

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Тяжелую травму, по данным областного СКР, также получил восьмилетний ребенок в поселке Томилино Люберецкого района. В настоящее время медики борются за его жизнь. Еще в одной подмосковной больнице находится пострадавший от стихии 12-летний житель Одинцово.

В столице, по данным департамента здравоохранения, за медицинской помощью обратились 50 пострадавших от урагана. В то же время, по информации источника ТАСС в департаменте, к вечеру число госпитализированных увеличилось до 105 человек.

В НИИ имени Склифосовского находятся 14 пострадавших. Здесь их посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Журналистам он заявил, что семьи горожан, погибших от урагана, получат по миллиону рублей в качестве материальной помощи. Градоначальник также подчеркнул, что движение общественного транспорта в городе полностью восстановлено.

Разрушения

Ураганный ветер прошел по Москве с запада на восток через центр города в середине дня. По словам очевидцев, буря настигла город, будто ударная волна. Шквал сбрасывал рекламные конструкции и строительные леса, переворачивал гаражи-ракушки и строительные вагончики, как картонки подбрасывал в воздух тяжелые металлические листы.

Упавшие на железнодорожные пути деревья на некоторое время приостановили движение аэроэкспрессов во Внуково. Вышедшие на платформе Лесной Городок пассажиры были вынуждены добираться до аэропорта на попутках, чтобы не опоздать на рейсы. По той же причине движение было затруднено на Филевской линии метрополитена и на многих пригородных направлениях.

«Я вышла из метро и, пройдя сотню метров, была вынуждена спрятаться от бури в супермаркете. Туда почти все забежали, кто был на площадке рядом с метро "Орехово", — рассказала «Ленте.ру» москвичка Ирина Столяревич. — Люди забыли, кто и куда спешил. Стояли молча, теснились к дверям и наблюдали за тем, что происходит на улице».

Под Москвой на Новорижском шоссе ветер снес 44-метровую пирамиду Александра Голода весом 55 тонн, построенную в 1999 году. По данным СМИ, стихия также повредила крышу аэропорта Внуково и роддома в Шаховском районе.

Разрушенная пирамида Голода на Новорижском шоссе Фото: страница «Происшествия и Катастрофы - Новости» во «ВКонтакте»

Десятки старых московских пятиэтажек и нежилых зданий частично или полностью лишились кровли. Пострадал Сенатский дворец в Кремле — с крыши сорвало несколько металлических листов. Аналогичные повреждения получили здания ВГИКа. В Жулебино ураган полностью снес мягкий купол крытого теннисного корта. В Люберцах шквал обрушил один из строительных кранов.

В подмосковном Королеве ветер сорвал крест с купола храма Рождества Богородицы. По данным Минэнерго по состоянию на 17:30 понедельника, без электроснабжения оставались 102 населенных пункта Московской области (около 18 300 человек).

Небывалую стойкость перед лицом стихии продемонстрировали верующие, стоявшие в очереди к мощам Святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя. Вереница людей на набережной в центре города не поредела и составляла около двух километров.

Возмещение ущерба

Сотни москвичей уже обратились к автостраховщикам, передает ТАСС. В основном речь идет о выбитых стеклах, вмятинах и царапинах, оставленных на машинах поваленными деревьями.

В Люберцах в страховую компанию «МАКС» обратились по поводу поврежденного забора. В «АльфаСтрахование» обращаются клиенты, застраховавшие загородные дома и дачи. Звонки об упавшей на машину кровле поступили в компании «Согласие» и ВСК. Более сотни страховых случаев, связанных с ураганом, зафиксировали в «РЕСО-Гарантии».

Москвичи массово обращаются к автостраховщикам, которые напоминают, что полис ОСАГО ущерба от стихии не покрывают Фото: агентство городских новостей « Москва

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс напоминает, что полис ОСАГО не покрывает повреждений от упавшего из-за ветра дерева.

Автор разрушенной ветром пирамиды Александр Голод заявил журналистам, что на месте прежней появится новая, высотой в 100 метров, и на это раз ее изготовят не из пластика, а из железобетона. Проект уже готов, теперь инженер ищет помощников.

«Для эффективной работы нужна очень стабильная идеальная форма, и чтобы ветер ее не полоскал, поэтому будем строить серьезное сооружение, — рассказал Голод в интервью Агентству городских новостей «Москва». — В ближайшее время я намерен также обратиться к руководству области за помощью в оформлении земли под строительство».