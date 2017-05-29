Ветер повалил башенный кран в Люберцах

Ураганный ветер, обрушившийся на Москву и область в понедельник, 29 мая, на стройке в Люберцах повалил башенный кран. Видео с падением конструкции пользователь moxmaya выложил в Instagram.

«Песчаная буря, аж краны падают. Что вообще с погодой происходит???» — недоумевает пользователь.

В пресс-службе главного управления государственного строительного надзора Московской области агентству городских новостей «Москва» заявили, что при обрушении крана никто не пострадал.

«29 мая около 16:00 произошло обрушение башенного крана на строящемся объекте — 25-этажном 14-секционном жилом доме в составе ЖК "Люберецкий" в районе Красная Горка, микрорайон 12, в Люберцах», — сообщили в Главгосстройнадзоре.

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По факту произошедшего создана комиссия из представителей Главгосстройнадзора и специальных служб. «По предварительной версии, причиной обрушения стали сильные порывы ветра. Пострадавших нет», — сказала собеседница агентства.

Телеканал «360» сообщает, что башенный кран также рухнул и в Москве. Это произошло в районе улицы Верхние Поля на юго-востоке столицы.

Сильный ливень с грозами и порывистым ветром начался в Москве во второй половине дня в понедельник. В разных районах города зафиксированы случаи падения деревьев и рекламных щитов, одну из остановок общественного транспорта вырвало из земли. На данный момент сообщается о 11 погибших в Москве.

Как сообщили ТАСС в МЧС России, ураган повалил более 1000 деревьев и повредил свыше 30 кровель домов в столице и ЦФО.

В пресс-службе московского главка МЧС сообщили, что непогода продержится в столице до утра 30 мая.

