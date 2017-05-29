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Собянин подсчитал поваленные в Москве деревья

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Сергей Собянин
Сергей Собянин

Ураган в Москве повалил 3,5 тысячи деревьев. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил журналистам во время посещения НИИ имени Склифосовского, куда были госпитализированы 14 пострадавших от стихии, передает в понедельник, 29 мая, ТАСС.

По словам градоначальника, движение транспорта в столице полностью восстановлено. Это касается и метро, и МЦК, и наземного транспорта.

Собянин также отметил, что семьи погибших от урагана получат по миллиону рублей компенсации.

Дождь и шквальный ветер обрушились на Москву днем 29 мая. Жертвами стихии, по последним данным, стали 11 человек, около 70 пострадали. В столичном районе Жулебино ураган снес купол надувного теннисного корта, в подмосковном Королеве сломал крест на церкви, а в Люберцах повалил башенный кран.

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