Прошедший в понедельник, 29 мая, в Москве и области ураган повредил один из храмов Подмосковья — крест на центральном куполе храма Рождества Богородицы в Королеве вырвало порывом ветра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прихожан храма.

Сейчас они пытаются поставить крест на место. Никто из верующих не пострадал, другие части храма также не повреждены.

В результате прошедшего 29 мая урагана также оказалась повреждена крыша у Сенатского дворца на территории Московского Кремля.

Во многих районах Москвы и Подмосковья сильный ветер разрушал деревья, рекламные щиты, остановки, теннисные корты и другие объекты. В районе Новорижского шоссе уничтожена пирамида Голода, построенная в 90-е для связи с инопланетными цивилизациями.