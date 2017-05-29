Воробьев призвал муниципалитеты Подмосковья помочь пострадавшим от урагана

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал муниципальные власти оказать необходимую помощь пострадавшим от урагана. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram в понедельник, 29 мая.

«Я прошу глав всех муниципалитетов вместе с аварийно-спасательными службами максимально оперативно проверить ситуацию на местах и также быстро принять меры, если ураган привел к сбоям работы служб в городах и поселках», — написал он.

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В результате урагана в Подмосковье погибли два человека, среди них 11-летняя девочка, сообщает ТАСС. Спасатели занимаются ликвидацией последствий урагана.

В Москве, по последним данным, непогода унесла жизни 11 человек.

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что ураган, скорость которого достигала 28 метров в секунду, может повториться в течение суток.

Сильный ливень с грозами и порывистым ветром начался во второй половине дня в понедельник. В разных районах Москвы зафиксированы случаи падения деревьев и рекламных щитов, одну из остановок общественного транспорта вырвало из земли.