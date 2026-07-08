Трамп оценил вероятность своей гибели в 5,2 процента

Президент США Дональд Трамп оценил вероятность своей гибели на посту в 5,2 процента. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Анкаре.

«Жизнь президента очень опасна. Это 5,2 процента. Знаете, какой показатель у автогонщика? Одна десятая процента. Наездник на быке — это выглядит чертовски опасно, как по мне. Там одна десятая процента», — сказал он.

Американский лидер добавил, что он является «целью номер один» для Ирана. Он подчеркнул, что не стал бы участвовать в выборах президента, если бы знал, что эта работа связана с такими рисками для его жизни.

Трамп оставил вице-президенту США Джей Ди Вэнсу письмо на случай своей гибели. «В ящике стола Resolute лежит письмо, адресованное вице-президенту на случай, если с ним что-то случится. У нас есть протоколы, поверьте мне», — пояснил зампомощника президента Себастьян Горка.