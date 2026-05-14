Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:50, 14 мая 2026Мир

Трамп оставил Вэнсу письмо на случай своей гибели

Белый дом: Трамп оставил Вэнсу письмо на случай, если с ним что-то случится
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп оставил вице-презиженту США Джей Ди Вэнсу письмо на случай, если с ним что-то случится. Такую информацию сообщил зампомощника президента Себастьян Горка в ходе подкаста «Pod Force One», передает New York Post.

Представитель Белого дома указал, что существуют устоявшиеся «правила наследования» на случай, если лидер государства станет жертвой покушения. Однако у него нет опасений, что кто-либо из «иностранных противников» решится на подобное.

«В ящике стола Resolute лежит письмо, адресованное вице-президенту на случай, если с ним [Трампом] что-то случится. <...> У нас есть протоколы, поверьте мне», — пояснил Горка.

Ранее вице-президент США заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп шутит, когда объявляет своих преемников. Американский лидер предсказывал, что Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио станут отличными претендентами на следующих выборах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сербия принимает учения НАТО впервые после бомбардировок 1999 года. Почему власти пошли на это и как отреагировали в России?

    Хантавирус мутировал

    По Киеву ударили баллистическими ракетами

    FAW возобновил продажи недорогого кроссовера Bestune

    Порноактриса спустила штаны в ТЦ на глазах у детей

    «Ангел» Victoria's Secret похвасталась фигурой в крошечном бикини для собственного бренда

    Подросток решил спасти щенка и запустил череду взаимных укусов с несколькими животными

    Трамп оставил Вэнсу письмо на случай своей гибели

    Шансы Трампа завершить конфликт с Ираном до выборов в Конгресс оценили

    Стало известно о потерях ВСУ на юге Новопавловки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok