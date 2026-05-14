Трамп оставил Вэнсу письмо на случай своей гибели

Белый дом: Трамп оставил Вэнсу письмо на случай, если с ним что-то случится

Американский лидер Дональд Трамп оставил вице-презиженту США Джей Ди Вэнсу письмо на случай, если с ним что-то случится. Такую информацию сообщил зампомощника президента Себастьян Горка в ходе подкаста «Pod Force One», передает New York Post.

Представитель Белого дома указал, что существуют устоявшиеся «правила наследования» на случай, если лидер государства станет жертвой покушения. Однако у него нет опасений, что кто-либо из «иностранных противников» решится на подобное.

«В ящике стола Resolute лежит письмо, адресованное вице-президенту на случай, если с ним [Трампом] что-то случится. <...> У нас есть протоколы, поверьте мне», — пояснил Горка.

Ранее вице-президент США заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп шутит, когда объявляет своих преемников. Американский лидер предсказывал, что Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио станут отличными претендентами на следующих выборах.