В США объяснили предсказание Трампа о своих преемниках

Вице-президент США Вэнс: Трамп шутит, когда объявляет своих преемников

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп шутит, когда объявляет своих преемников. Об этом пишет РИА Новости.

«Думаю, президент всегда был очарован политикой. За 30 лет до того, как выдвинулся на пост. Думаю, для него шутить об этом естественно», — сказал он.

Ранее Трамп объявил идеальную команду от республиканцев для управления страной после завершения его срока. По его словам, Вэнс и госсекретарь Марко Рубио станут отличными претендентами на следующих выборах.

До этого сообщалось, что президент Трамп может снизить поддержку Украины в преддверии новых выборов в 2028 году, чтобы вернуть популярность.