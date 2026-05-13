23:47, 13 мая 2026Мир

В США объяснили предсказание Трампа о своих преемниках

Марина Совина (ночной редактор)
Джей Ди Вэнс. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп шутит, когда объявляет своих преемников. Об этом пишет РИА Новости.

«Думаю, президент всегда был очарован политикой. За 30 лет до того, как выдвинулся на пост. Думаю, для него шутить об этом естественно», — сказал он.

Ранее Трамп объявил идеальную команду от республиканцев для управления страной после завершения его срока. По его словам, Вэнс и госсекретарь Марко Рубио станут отличными претендентами на следующих выборах.

До этого сообщалось, что президент Трамп может снизить поддержку Украины в преддверии новых выборов в 2028 году, чтобы вернуть популярность.

