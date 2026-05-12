Трамп назвал имя своих преемников

Трамп назвал Вэнса и Рубио своими преемниками на следующих выборах

Президент США Дональд Трамп объявил идеальную команду от республиканцев для управления страной после завершения его срока. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио станут отличными претендентами на следующих выборах. «Звучит отлично для бюллетеня: Джей Ди и Марко. Идеальные кандидаты. Кстати, я верю, что это команда мечты, но есть небольшие детали», — заявил он.

Ранее бельгийский профессор международной политики Дэвид Крикеманс из университета Антверпена предупредил Трампа о последствиях войны с Ираном. По его словам, из-за этого конфликта президент может проиграть промежуточные выборы, которые состоятся в ноябре 2026 года.