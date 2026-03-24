14:04, 24 марта 2026Мир

Трампа предупредили о последствиях войны с Ираном

Эксперт Крикеманс: Трамп может проиграть промежуточные выборы в США из-за Ирана
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Celal Gunes / Anadolu via Getty Images

Президент США Дональд Трамп может проиграть промежуточные выборы из-за войны против Ирана. Об этом заявил бельгийский профессор международной политики из университета Антверпена Дэвид Крикеманс, передает РИА Новости.

«Трамп может проиграть из-за этой авантюры», — предупредил эксперт.

По его словам, американский лидер считал, что США «задают темп этой войны», однако на самом деле инициативой обладает Тегеран. Крикеманс подчеркнул, что Трамп сильно недооценил Иран и теперь не знает, как выйти из конфликта.

Ранее стало известно, что Трамп изменил позицию по Ирану после налаживания контактов Египта с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

    Последние новости

    В Россию начали ехать мигранты из новой страны

    В Госдуме высказались об идее закрыть дома престарелых

    Титов предсказал скорое возвращение российского футбола на международную арену

    Стало известно о смерти российского командира спустя полгода нахождения на СВО

    Страна БРИКС решила покупать нефть где угодно

    Российский разработчик замены Microsoft Office начал массовые сокращения

    Начальник котельной Минобороны России раскаялся

    Гоблин рассказал о «клиническом диагнозе» Украины

    Глава МИД Венгрии Сийярто снял пародию на старый номер Зеленского

    Солистка «Тату» ответила обвинившему психологов в разрушении семей Джигану

    Все новости
