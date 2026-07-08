Залужный заявил о тревожных признаках в поддержке Украины Западом

Бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) и посол государства в Великобритании Валерий Залужный оценил поддержку Киева со стороны Запада. Он сделал признание об этом в материале для газеты The Telegraph.

Залужный отметил, что способность Украины продолжать боевые действия во многом зависит от постоянной поддержки союзников, однако в этом вопросе «наблюдаются тревожные признаки напряженности».

«Политические изменения в Вашингтоне и сохраняющиеся разногласия внутри Европы поднимают обоснованные вопросы о том, можно ли сохранять нынешний уровень поддержки бесконечно», — указал экс-главком ВСУ.

Ранее Залужный заявил, что Североатлантический альянс не имеет перспектив, потому что это «альянс старого Света». По его словам, блок недостаточно объединился вокруг Украины.