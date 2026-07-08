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21:37, 8 июля 2026Бывший СССР

Залужный сделал признание о помощи Украине со стороны Запада

Залужный заявил о тревожных признаках в поддержке Украины Западом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) и посол государства в Великобритании Валерий Залужный оценил поддержку Киева со стороны Запада. Он сделал признание об этом в материале для газеты The Telegraph.

Залужный отметил, что способность Украины продолжать боевые действия во многом зависит от постоянной поддержки союзников, однако в этом вопросе «наблюдаются тревожные признаки напряженности».

«Политические изменения в Вашингтоне и сохраняющиеся разногласия внутри Европы поднимают обоснованные вопросы о том, можно ли сохранять нынешний уровень поддержки бесконечно», — указал экс-главком ВСУ.

Ранее Залужный заявил, что Североатлантический альянс не имеет перспектив, потому что это «альянс старого Света». По его словам, блок недостаточно объединился вокруг Украины.

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