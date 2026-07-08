На Украине подвели неутешительные итоги встречи Трампа с Зеленским

«Страна.ua»: Встреча Зеленского и Трампа закончилась пустыми обещаниями

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского закончилась только пустыми обещаниями. Неутешительные итоги разговора двух лидеров подвело издание «Страна.ua».

Утверждается, что Киеву уже сейчас нужны ракеты для систем Patriot, однако, если США выдадут Украине лицензию на их производство, то произведены они будут «лишь в весьма отдаленном будущем». В статье отмечается, что заявления Трампа больше напоминали информационную подготовку к переговорам с Россией.

«О поставках ракет прямо сейчас Трамп ничего не сказал, зато после обещания насчет лицензий на производство ракет обронил фразу: "Теперь нас никто не сможет попрекать в том, что мы не помогаем Украине с оружием". То же самое касается и закупок украинских дронов. Состоятся ли они? В каком количестве и когда? Информации нет», — указано в материале.

Ранее Трамп сравнил ситуацию на Украине с дерущимися детьми. «Иногда нужно позволить им подраться», — заявил он.