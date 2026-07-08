Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:31, 8 июля 2026Бывший СССР

На Украине подвели неутешительные итоги встречи Трампа с Зеленским

«Страна.ua»: Встреча Зеленского и Трампа закончилась пустыми обещаниями
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского закончилась только пустыми обещаниями. Неутешительные итоги разговора двух лидеров подвело издание «Страна.ua».

Утверждается, что Киеву уже сейчас нужны ракеты для систем Patriot, однако, если США выдадут Украине лицензию на их производство, то произведены они будут «лишь в весьма отдаленном будущем». В статье отмечается, что заявления Трампа больше напоминали информационную подготовку к переговорам с Россией.

«О поставках ракет прямо сейчас Трамп ничего не сказал, зато после обещания насчет лицензий на производство ракет обронил фразу: "Теперь нас никто не сможет попрекать в том, что мы не помогаем Украине с оружием". То же самое касается и закупок украинских дронов. Состоятся ли они? В каком количестве и когда? Информации нет», — указано в материале.

Ранее Трамп сравнил ситуацию на Украине с дерущимися детьми. «Иногда нужно позволить им подраться», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган выступил с предложением для России и Украины

    Бывший пресс-секретарь Зеленского сделала выпад в адрес властей Украины

    В России предложили компенсировать покупку кондиционеров одной категории населения

    Эстония придумала наказание для МОК за допуск российских спортсменов

    Премьер Испании побеседовал с Трампом после его угроз

    Трамп решил ввести эмбарго против союзника США

    В Латвии прошел суд над российским волонтером

    Залужный сделал признание о помощи Украине со стороны Запада

    Трамп оценил вероятность своей гибели

    Лукашенко узнал в России интересный факт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok