Трамп оценил конфликт на Украине словами «дадим им подраться»

Трамп сравнил Россию и Украину с детьми, сказав, что иногда нужно дать им подраться

Трамп сравнил ситуацию на Украине с дерущимися детьми словами «дадим им подраться». Об этом он заявил на переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает The Guardian.

«Иногда нужно позволить им подраться, — заявил глава Белого дома.

Он отметил, что Россия и Украина собираются заключить сделку, которая «разрабатывается уже долгое время и что в ней есть плюсы и минусы».

Ранее Трамп отметил прогресс в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Он позитивно оценил прошедшую встречу лидеров стран Североатлантического альянса и выразил уверенность в том, что и Россия, и Украина стремятся к мирному урегулированию конфликта.