Гидрометцентр предупредил о возможности повторения урагана в Москве

Ураган, скорость которого достигала 28 метров в секунду, может повториться в течение суток. Об этом в понедельник, 29 мая, ТАСС сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он пояснил, что холодный фронт движется волнами. «Прогнозируем, что в течение вечера и сегодняшней ночью будут повторения усиления ветра», — сказал Вильфанд. Синоптик добавил, что хотя развитие ситуации и предсказуемо, оно неблагоприятное.

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По словам Вильфанда, ураган возник из-за встречи теплого атмосферного фронта с холодным.

Ранее в тот же день стало известно о том, что в результате урагана погибли восемь человек. По одному телу было найдено на Кировоградской улице, площади Джавахарлала Неру, Андреевской набережной и в районе станции метро «Университет», два — на Кедровой улице.

Сильный ливень с грозами и порывистым ветром начался в Москве во второй половине дня в понедельник. В разных районах города зафиксированы случаи падения деревьев и рекламных щитов, одну из остановок общественного транспорта вырвало из земли. В пресс-службе московского главка МЧС сообщили, что непогода продержится в столице до утра 30 мая.