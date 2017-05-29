Деревья травмировали шесть человек на Даниловском кладбище

Шесть человек получили травмы на Даниловском кладбище в Москве из-за упавших деревьев в результате урагана. Об этом «Интерфаксу» в понедельник сообщил информированный источник.

По его словам, у одного из пострадавших диагностирована травма позвоночника. У другого, указывает РЕН ТВ, — перелом руки.

Как передает канал «360», по данным из соцсетей, на Даниловском кладбище ветер вырвал из земли дерево, которое рухнуло на мужчину с ребенком. Несколько человек спрятались в храме на территории погоста.

По последней неофициальной информации, в результате урагана погибли восемь человек. В столичном главке Следственного комитета до этого подтверждали сведения о шести жертвах. В частности, на Кировоградской улице мужчина умер от повреждений, полученных из-за того, что ветер отбросил на него остановку общественного транспорта.

В столичном главке МЧС ранее сообщали, что с 29 мая и до утра 30 мая в Москве ожидаются сильный дождь, град, гроза с порывами ветра 17-22 метра в секунду.