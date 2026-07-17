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05:47, 17 июля 2026Интернет и СМИ

Скончалась вдова известного российского телеведущего

Умерла вдова известного российского телеведущего Юрия Николаева Элеонора

Элеонора Николаева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Скончалась вдова известного российского телеведущего Юрия Николаева Элеонора. Об этом сообщил блогер Андрей Флор во «ВКонтакте».

Женщина умерла 12 июля 2026 года в возрасте 74 лет. «Ушла тихо вслед за мужем», — написал Флор.

Элеонору Николаеву похоронили рядом с мужем на Троекуровском кладбище.

Знаменитого телеведущего Юрия Николаева не стало 4 ноября 2025 года. Он скончался в возрасте 77 лет. Его имя было неразрывно связано с «Утренней почтой» — музыкальной передачей, с которой начиналось утро воскресенья миллионов советских людей.

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