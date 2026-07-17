Скончалась вдова известного российского телеведущего Юрия Николаева Элеонора. Об этом сообщил блогер Андрей Флор во «ВКонтакте».
Женщина умерла 12 июля 2026 года в возрасте 74 лет. «Ушла тихо вслед за мужем», — написал Флор.
Элеонору Николаеву похоронили рядом с мужем на Троекуровском кладбище.
Знаменитого телеведущего Юрия Николаева не стало 4 ноября 2025 года. Он скончался в возрасте 77 лет. Его имя было неразрывно связано с «Утренней почтой» — музыкальной передачей, с которой начиналось утро воскресенья миллионов советских людей.