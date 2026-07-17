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05:30, 17 июля 2026Путешествия

Россиянин раскрыл способ купить тур в Турцию за 29 тысяч рублей

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Российский тревел-блогер раскрыл способ купить тур в Турцию за 29 тысяч рублей. Своим мнением он поделился в личном блоге «Летаем сами» на платформе «Дзен».

По сообщению автора публикации, выгодно купить недельный тур на одного в стране Ближнего Востока можно не только в начале и конце сезона (мае и октябре), но и по «горящим» путевкам с вылетом, который состоится на следующий день после покупки. «Из этой суммы большая часть уходит на авиаперелет, а на само проживание отеля остаются сущие копейки», — объяснил опытный путешественник.

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Однако низкая стоимость поездки определяет заселение в отель с тремя звездами, реже — с четырьмя, которые находятся на второй и третьей береговой линии. «Часто такие путевки продаются по системе "Фортуна". Это значит, что при покупке вы знаете только звездность и регион. Например, "Мармарис три звезды", а имя конкретного отеля вам назовут только по прилете в аэропорт. Туроператор заселяет вас туда, где остались пустые standard-комнаты», — добавил россиянин.

Блогер отметил, что туры за 29 тысяч рублей подойдут не всем. Чаще их покупает активная молодежь или самостоятельные путешественники, которые оплачивают дальнейшие экскурсии по стране за свой счет. «Плеваться от такого отдыха или радоваться — зависит только от ваших ожиданий», — заключил автор.

Ранее этот блогер описал Мальдивы словами «эра пафоса подошла к концу». Туризм на островах стал массовым по причине высокой конкуренции с Турцией.

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