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05:59, 17 июля 2026Интернет и СМИ

Мужчина заглянул в WhatsApp жены и остался один после 19 лет отношений

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Depiction Images / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником IntelligentSpeech348 пожаловался, что в мгновенье ока лишился семьи, просто взяв в руки смартфон своей супруги. Он уточнил, что их отношения продлились 19 лет, восемь из которых — в браке.

«Я решил сменить телефон — избавиться от еле работающей модели и перейти на более продвинутую, почти такую же, как у моей жены. Я попросил ее показать мне своей устройство, просто чтобы оценить размер и все такое. Открыв WhatsApp, чтобы посмотреть, как выглядят сообщения, я увидел странную свежую переписку: "люблю то", "люблю это", "давай увидимся". Я тут же припер ее к стенке и вынудил во всем признаться», — написал огорошенный переменами в жизни автор.

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Выяснилось, что на роль любовника супруга присмотрела собственного тренера по джиу-джитсу. Будучи не в силах пережить измену, мужчина намерен вскоре подать на развод.

«Я думал, у нас был хороший брак. Мы всегда ходили ужинать в рестораны по выходным, много путешествовали. Я был уверен, что все в порядке. До сегодняшнего дня», — печально заключил он.

Ранее женщина отправила одно сообщение мужу и разрушила 20-летний брак. Супруг получил его, будучи в заграничной командировке.

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