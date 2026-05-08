07:36, 8 мая 2026

Женщина отправила одно сообщение мужу и разрушила 20-летний брак

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Miljan Zivkovic / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Icy_Food9081 рассказал на портале о том, как морально восстанавливается после развода с супругой. Их брак разрушило одно случайно отправленное сообщение.

По словам мужчины, они провели вместе четверть века, из которых 20 лет — в браке. За это время у них родилось четверо детей. «Я совершенно ничего не подозревал. У нас была прекрасная жизнь, замечательный дом, мы много путешествовали и ни в чем не нуждались. Точнее, мне так казалось. Об измене я узнал случайно. Будучи в заграничной командировке, я получил от нее сообщение. Она написала кому-то, что будет через 10 минут, но у нее хватит времени только на быстренький секс, поскольку ей нужно забрать ребенка из школы», — написал автор.

Мужчина не стал ничего отвечать, поэтому его жена подумала, что он или не получил отправленное ему по ошибке сообщение, или пропустил его. Однако, вернувшись из поездки домой, он припер женщину к стенке. Выяснилось, что это был не первый ее роман на стороне. После этого автор незамедлительно подал на развод.

Ранее стала известна история девушки, которая переспала с отцом и сыном, забеременела и стала причиной раздора в семье. Провинившийся мужчина объяснил жене, что поначалу он просто переписывался с будущей любовницей, однако «затем все вышло из-под контроля».

